Chinese stad van vier miljoen inwoners in lockdown

De Chinese autoriteiten hebben dinsdag een lockdown opgelegd in Lanzhou, een stad van vier miljoen inwoners in het noordwesten van het land. Het aantal nieuwe besmettingen is er namelijk fors gestegen, en dat op honderd dagen voor de start van de Olympische Winterspelen in Peking.

In alle woonwijken van Lanzhou, de hoofdstad van de provincie Gansu, komt er een strikte controle op verplaatsingen, kondigde het stadsbestuur aan. Inwoners mogen enkel nog buitenkomen voor noodzakelijke aankopen, noodgevallen in verband met de pandemie of dringende medische behandelingen, luidt het.

Lanzhou ligt op ongeveer 1.400 kilometer ten westen van Peking. Ook de Chinese hoofdstad staat op scherp nu de Olympische Spelen naderen. Iedereen die in Peking aankomt uit een regio waar coronabesmettingen gemeld zijn, moet een negatieve test voorleggen. De marathon van Peking is voor onbepaalde tijd uitgesteld. Ongeveer 30.000 lopers zouden daarvoor komende zondag afzakken naar de hoofdstad.

Zero tolerance

China registreerde dinsdag 29 coronabesmettingen van lokale oorsprong. De meeste zijn gelinkt aan de verplaatsingen van een groep besmette toeristen. Hoewel dat aantal misschien gering lijkt in vergelijking met de besmettingen die dagelijks vastgesteld worden in andere delen van de wereld, verhoogt China de waakzaamheid in de voorbereiding op de organisatie van de Olympische Winterspelen. Die starten op 4 februari 2022.

Een recente uitbraak in Binnen-Mongolië, in het noorden van het land, heeft sinds vorige week geleid tot meer dan 100 gevallen. Verschillende provincies hebben sindsdien zieken gemeld, waaronder Gansu in het noordwesten.

De Chinese autoriteiten voeren een gezondheidsbeleid dat gericht is op “nulbesmetting”, met drastische inreisbeperkingen, verplichte quarantaines, lockdowns en tests zodra enkele gevallen opduiken.