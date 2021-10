“Save the climate, stop big pollutors”, “Change the system, not the climate” en “On est plus chaud que le climat” scandeerden de studenten luidkeels. Met hun spontane actie aan het VBO willen ze het signaal geven dat er geen tijd te verliezen is. Ze eisen dat er wordt opgetreden tegen de grote vervuilers, de multinationals.

“We willen dat de regering haar pijlen richt op de multinationals en niet met de vinger wijst naar de burger”, vertelt Comac-woordvoerster Lola Laenen. “We strijden voor collectieve investeringen in energie en transport en niet voor een individuele aanpak”, vervolgt ze.

Concreet vragen de studenten dat er bindende uitstootnormen worden ingevoerd voor multinationals. Om die boodschap kracht bij te zetten, laten ze tijdens de actie geen enkele werknemer van het VBO het gebouw betreden.

De studenten van Comac zijn ook van plan om met een 200-tal personen af te zakken naar de klimaattop COP26 in Glasgow.

Studentenvereniging Comac blokkeert ingang van VBO tijdens klimaatactie (2)

Editorial Info : Bijkomende reactie van het VBO in alinea 5.

Enkele tientallen studenten van Comac, de studentenbeweging van de PVDA, blokkeren dinsdagochtend sinds 7.30 uur de ingang van het gebouw van het Verbond van Ondernemingen van België (VBO) in Brussel. De vereniging voert actie voor het klimaat en richt zich tot de multinationals die het VBO vertegenwoordigt.

“Save the climate, stop big pollutors”, “Change the system, not the climate” en “On est plus chaud que le climat” scandeerden de studenten luidkeels. Met hun spontane actie aan het VBO willen ze het signaal geven dat er geen tijd te verliezen is. Ze eisen dat er wordt opgetreden tegen de grote vervuilers, de multinationals.

“We willen dat de regering haar pijlen richt op de multinationals en niet met de vinger wijst naar de burger”, vertelt Comac-woordvoerster Lola Laenen. “We strijden voor collectieve investeringen in energie en transport en niet voor een individuele aanpak”, vervolgt ze.

Concreet vragen de studenten dat er bindende uitstootnormen worden ingevoerd voor multinationals. Om die boodschap kracht bij te zetten, laten ze tijdens de actie geen enkele werknemer van het VBO het gebouw betreden.

Bij het VBO hebben ze de studenten intussen aangesproken en gevraagd om de ingang vrij te maken voor het personeel. Ze wilden er zelf mee in dialoog gaan om de standpunten rond de klimaatopwarming te bespreken. “De VBO-experten rond klimaatbeleid en duurzaamheid waren bereid hun agenda vrij te maken om in dialoog te kunnen treden met de jongeren. Dat hebben de jongeren echter geweigerd. Het klimaatprobleem zullen we immers niet kunnen oplossen als men weigert in dialoog te gaan”, klinkt het bij het VBO.

De studenten van Comac zijn ook van plan om met een 200-tal personen af te zakken naar de klimaattop COP26 in Glasgow.