Amateurclubs mogen bekeren zonder coronatest

De acht amateurclubs die nog in de Beker van België zitten, hoeven geen verplichte coronatest te ondergaan. Vorig seizoen was zo’n test wel nog verplicht. Enkele amateurclubs, zoals Dessel Sport, lieten hun wedstrijd tegen een profclub schieten omdat ze niet konden trainen wegens de heersende coronamaatregelen. Nu beveelt de Pro League de amateurclubs wel aan zich te laten vaccineren/testen, maar een verplichting is het niet.

De redenering is dat het risico op besmetting tijdens een wedstrijd klein is. In de kleedkamers en in binnenruimtes is de kans groter, maar daar komen de profs niet met de amateurs in contact. Binnen het profvoetbal zijn coronatests wel nog verplicht voor spelers die niet gevaccineerd zijn. Volgens de Pro League zijn 89 procent van de profvoetballers intussen volledig gevaccineerd. (bla)