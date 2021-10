Alle eersteklassers aan de bak in de zestiende finales Croky Cup, met dinsdag al vier duels

In deze zesde ronde van de Beker komen alle eersteklasseclubs voor het eerst in actie. In de vorige ronde was dat enkel nog maar het geval voor de promovendi Union (7-0 tegen Lebbeke) en Seraing (0-3 tegen Lokeren-Temse).

Bekerhouder en vicekampioen Racing Genk werd bij de loting aan Winkel Sport gekoppeld, een West-Vlaamse club uit eerste nationale (eerste amateurklasse). De West-Vlamingen hebben het thuisvoordeel. Kampioen Club Brugge van zijn kant ontvangt 1B-club Deinze.

Verder trekt Anderlecht naar Henegouwen voor een partij met La Louvière, dat uitkomt in tweede nationale. Standard, vorig seizoen verliezend finalist, moet naar Le Canonnier voor een confrontatie met het naar 1B gedegradeerde Moeskroen en AA Gent ontvangt in de eigen Ghelamco Arena het Belisia Bilzen (tweede nationale) van coach Luc Nilis. Voor Antwerp wacht een streekderby bij Westerlo (1B). In twee duels staan telkens twee Jupiler Pro League-clubs tegenover elkaar, dat is het geval in Seraing - STVV en KV Mechelen - Union.

Vorig seizoen won Racing Genk de Croky Cup. De Limburgers versloegen in de finale in het Koning Boudewijnstadion Standard met 2-1.

Programma 1/16de finales Croky Cup:

VANDAAG

20.00 KV Oostende - Onhaye

20.30 KV Mechelen - Union

20.30 RWDM - Zulte Waregem

20.45 Moeskroen - Standard

WOENSDAG 27 OKTOBER

20.00 FC Knokke - KV Kortrijk

20.00 Seraing - STVV

20.00 Charleroi - Lommel SK

20.00 Sint-Eloois-Winkel - KRC Genk

20.00 AA Gent - Belisia Bilzen

20.00 FCV Dender - Eupen

20.30 Francs Borains - Beerschot

20.45 Lierse Kempenzonen - OHL

20.45 La Louvière - Anderlecht

20.45 Club Brugge - Deinze

DONDERDAG 28 OKTOBER

20.00 Cercle Brugge - KVK Tienen

20.45 Westerlo - Antwerp