Brusselse LEZ zorgt voor aanzienlijke daling van vervuilende uitstoot

De lage-emissiezone (LEZ) toont haar effect in Brussel. Sinds juni 2018 is door het verdwijnen van de oudste dieselvoertuigen de uitstoot van black carbon, een maat voor de roetconcentratie, met meer dan een derde gedaald. Dat blijkt uit de monitoring 2020 van Leefmilieu Brussel.

Volgens het Europees Milieuagentschap veroorzaakt de luchtverontreiniging elk jaar 9.000 vroegtijdige overlijdens in België, waarvan ongeveer 1.000 enkel en alleen in Brussel. De ongezonde lucht veroorzaakt ademhalings- en hart- en vaatziekten, en is verantwoordelijk voor aanzienlijke economische kosten voor de samenleving. De LEZ werd in Brussel ingevoerd om de luchtkwaliteit te verbeteren en dat is tot nu ook gelukt.

Tussen juni 2018 en oktober 2020 heeft de Brusselse LEZ gezorgd dat de uitstoot van stikstofoxiden (Nox) met 9 procent, fijnstof (PM2.5) met 17 procent en black carbon met 38 procent is afgenomen. Deze sterke daling wordt verklaard door het verbod op de oudste dieselvoertuigen.

Een volgende vaststelling is dat de samenstelling het wagenpark dat Brussel doorkruist ook stevig veranderd is. Het aandeel van dieselvoertuigen met Euronorm 3, die sinds 1 januari 2020 verboden zijn, is in een jaar tijd met 85 procent gedaald. Globaal gezien zakte het aandeel van de dieselwagens in omloop eind 2020 onder de 50 procent, in vergelijking met 62 procent vóór de invoering van de LEZ. Een daling die voor een stijgend aantal minder vervuilende benzine- en hybridevoertuigen zorgt.