Speedboot valt van trailer en belandt op de weg: “We mogen er niet aan denken dat dit op de snelweg gebeurd zou zijn”

In de Dweerse Kromstraat in Melsele is maandagavond een speedboot op de rijbaan terechtgekomen. Het vaartuig was van een trailer gevallen toen de eigenaar ervan een manoeuvre uitvoerde.

Op het kruispunt met de Beekmolenstraat in Melsele schoof de boot schoof over de baan en kwam tegen een houten verlichtingspaal tot stilstand. Daardoor leek het wel alsof de boot er aangemeerd lag. Al bij al bleef de schade beperkt. De eigenaars van de boot waren wel flink geschrokken door het voorval. “We zijn blij dat er niemand gewond is geraakt of schade heeft geleden”, getuigden ze. “We mogen er niet aan denken dat dit op de snelweg gebeurd zou zijn. Op het moment dat de boot loskwam, waren we bijna thuis. Op het kruispunt wilden we onze wagen even keren omdat we zo vlotter de oprit konden oprijden. Nog tweehonderd meter verder en we waren thuis geweest. We waren op terugweg van Bergen Op Zoom. Het is een polyester boot, dus hij kan gelukkig wel tegen een stootje.”

De brandweer moest het gevaarte van 2,5 ton weer op de trailer krijgen. — © Het Nieuwsblad - Bert Foubert

De brandweer kwam ter plaatse met een zware kraanwagen om het gevaarte van zo’n 2,5 ton weer op de trailer te krijgen. Daarna kon de eigenaar opnieuw met zijn boot vertrekken. Ook Fluvius stuurde een ploeg ter plaatse om na te gaan of de elektriciteitspaal nog stabiel was. Dat bleek uiteindelijk geen probleem te zijn. Hoe de boot van de trailer kon vallen is voorlopig nog onduidelijk.

