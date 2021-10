Bestuurder van bestelwagen gaat over de kop: twee gewonden na ongeval op E17

Bij een ongeval op de E17 in Sint-Niklaas zijn maandagavond twee gewonden gevallen. De bestuurder van een kleine bestelwagen was met zijn auto over de kop gegaan na een lichte aanrijding met de bestuurder van een andere bestelwagen. Het ongeval gebeurde in de richting van Gent ter hoogte van het op- en afrittencomplex in Sint-Niklaas-West.