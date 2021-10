Hein Vanhaezebrouck duldt in bekerduel met Belisia Bilzen geen onderschatting of nonchalance: “Dat zal gevolgen hebben”

AA Gent neemt het woensdagavond op tegen de ploeg van Luc Nilis. Enfin, tegen Belisia Bilzen. Maar sinds het resultaat van de bekerloting bekend werd gemaakt lijkt de gemiddelde sportliefhebber toch vooral de naam van de voormalige Rode Duivel onthouden te hebben die er aan de slag is als coach: “Het is normaal dat men op die bekende figuur focust”, weet ook Hein Vanhaezebrouck. “Maar het zullen de voetballers zijn die het moeten doen. Voor hen wordt het een unieke ervaring om in de Ghelamco Arena te spelen.”

De coach van AA Gent heeft trouwens een duidelijke waarschuwing in petto voor zijn spelersgroep. Vorig seizoen werden de Buffalo’s immers uitgeschakeld op bezoek bij Eupen en dat ligt HVH nog steeds op de maag: “Ik wil absoluut vermijden dat onderschatting en nonchalance ons de das om doen. Vorig jaar werden zo uitgeschakeld door Eupen. Bij rust was het toen nog 0-0 na een heel goede eerste helft maar toen lieten we het na rust gewoon afweten.”

Luc Nilis is de coach van Belisia Bilzen. — © Karel Hemerijckx

“Het waren toen ook mijn sterkhouders die niet thuis gaven. Beelden ga ik niet tonen van tegen Eupen, iedereen zal zich wel herinneren wat er toen gebeurd en gezegd is. Maar ik zal het wel nog even op tafel gooien. Alles kwam toen door een probleem met de mentaliteit. Ik zal het dan ook zeker niet accepteren als ik merk dat bepaalde spelers geen goesting hebben of één à twee tandjes lager schakelen. Dat zal zeker gevolgen hebben.”

Respect en eergevoel, dat zijn dus de kernwoorden voor de Buffalo’s. “Je moet sowieso respect tonen voor de tegenstander en dat doe je tegen een ploeg als Bilzen door er vol voor te gaan!”

Toch wordt het bekerduel tegen Belisia Bilzen een stap in het onbekende voor AA Gent: “Zij zullen ons beter kennen dan wij hen”, grijnst Vanhaezebrouck. “We hebben hen enkele keren gescout, terwijl zij ons sinds de loting allicht elke week hebben gevolgd.”

Speelminuten

Een kwalificatie zou logisch zijn, weet de coach. “Ze komen uit in 2de Amateur, dat is een flink verschil qua reeksen. Je mag dat dus ook niet onnodig opkloppen”, aldus Vanhaezebrouck die in aanloop naar dit bekerduel zijn basiselftal flink zal herschikken. “Dit is een gelegenheid om jongens minuten te geven. Er zijn heel wat jongens die toch met allerlei kleine klachten kampen, soms slepen die al even aan. Marreh centraal achterin? Dat is zeker een optie die we overwegen. Ik wil ook niet elf andere spelers opstellen. Als dat niet nodig is moet je niet een gans elftal omvergooien. Maar als er iemand is die echt nood heeft aan rust, dan is dit het meest uitgelezen moment. De groep is momenteel erg ruim. We waren zo goed als voltallig in Genk, op uitzondering van Lemajic.”

Vorig jaar nog liet Gent zich te makkelijk uitschakelen door Eupen, vindt Vanhaezebrouck. — © BELGA

De voorbije weken zette HVH ook al voldoende spelers in zodat hij nu ook op meer dan elf spelers kan terugvallen. “De laatste weken hebben we zestien à achttien jongens gebruikt. Het waren zeker niet altijd dezelfde elf spelers die in actie kwamen. Er zit dus al wel wat rotatie in. Het hoofdaandeel van deze basiself zullen dan ook vooral uit die jongens komen, aangevuld met spelers die de laatste weken minder in actie kwamen. We zullen zeker genoeg mensen kunnen inschakelen. Maar bepaalde jongens krijgen allicht een onderhoudsbeurt.”