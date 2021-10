Directie ArcelorMittal Gent probeert staking af te wenden met extra premies en opslag

Spoedoverleg tussen de directie en de bonden heeft maandag geleid tot een ultiem voorakkoord, waarin onder meer een extra premie van 1.000 euro wordt toegekend als “compensatie voor de uitzonderlijke inspanningen om terug naar volle productie te komen na de crisismaatregelen tijdens de coronacrisis” Een uitdrukkelijke tegemoetkoming aan een ongenoegen dat leeft bij de staalarbeiders.

ArcelorMittal is een van de grootste industriële werkgevers in ons land. Maar het concern zag zijn omzet tijdens de coronacrisis kelderen. De staalarbeiders zijn desondanks blijven werken en voelen de gevolgen van een aanwervingsstop. Dat heeft geleid tot onvrede. De sociale vrede staat al een tijd onder druk bij de Gentse staalfabriek.

De staalarbeiders krijgen in het nieuwe voorakkoord CAO 2021-2022 betere anciënniteitsvoorwaarden. De directie belooft ook een reeks investeringen. Tot morgen/woensdag kan er gestemd worden over het akkoord, dat minstens twee derde van het personeel moet overtuigen. Indien dat niet lukt, is de fabriek vanaf donderdag in staking.