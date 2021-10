Infecties met hepatitis C vele malen talrijker in Brussel dan in rest van het land

Het aantal infecties met hepatitis C lag tussen 2013 en 2020 gemiddeld veel hoger in het Brussels gewest dan in de andere provincies van het land. Die vaststelling blijkt uit cijfers van de bevoegde gezondheidsministers Alain Maron en Elke Van den Brandt.

In Brussel werden tussen 2013 en 2020 volgens cijfers van de website Epistat 2.387 cases van hepatitis C opgetekend. Gemiddeld komt dat neer op 341 gevallen per jaar. De meeste besmettingen met hepatitis C zijn terug te vinden in de leeftijdscategorie van 50 tot 60 jaar.

In vergelijking met de andere provincies van het land, liggen de gevallen van hepatitis C erg hoog in de hoofdstad. Gekeken naar het aantal infecties per 100.000 inwoners tussen 2013 en 2020 waren er in Brussel 213,4 gevallen. Bijna dubbel zoveel als de dichtste achtervolger Antwerpen, met 117,14 infecties per 100.000 inwoners. Daarna volgen nog West-Vlaanderen (91,12) en Oost-Vlaanderen (85,39). Het laagste cijfer wordt opgetekend in Namen, met slechts 9,23 infecties per 100.000 inwoners.

“Hepatitis C is een relatief recente ziekte, maar daarom niet minder gevaarlijk. Zeker in het Brussels gewest, waar het aantal infecties relatief gezien hoog ligt in vergelijking met de rest van het land. Daar moeten we waakzaam voor zijn”, stelt Brussels Parlementslid Bianca Debaets, die de cijfers opvroeg.

De risicogroepen voor hepatitis C zijn personen in onzekere situaties, zoals migranten uit endemische landen, gevangenen en druggebruikers. Een verklaring kan zijn dat deze risicogroepen nadrukkelijker aanwezig zijn in een grootstedelijke context.