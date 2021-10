Gewezen Zuid-Koreaanse president Roh Tae-woo overleden

De gewezen Zuid-Koreaanse president Roh Tae-woo is op 88-jarige leeftijd overleden. Dat bericht het Zuid-Koreaanse nieuwsagentschap Yonhap dinsdag, op gezag van medewerkers van de ex-president.

Roh Tae-woo, een gewezen generaal, was president van 1988 tot 1993. Onlangs werd hij in het ziekenhuis opgenomen omdat zijn gezondheid achteruit was gegaan, aldus zijn medewerkers.

Hij volgde Chun Doo-hwan op als president, nadat hij zijn voorganger aan de macht had geholpen bij een militaire coup in 1979. De coup vulde het machtsvacuüm na de dood van de autoritaire president Park Chung-hee.

Samen met zijn voorganger werd Roh Tae-woo in 1996 veroordeeld wegens de putsch in 1979, het bloedige neerslaan van de beweging voor democratie en corruptie. Een jaar later kregen beide gratie.

In mei 1980 betoogden studenten en burgers in het zuidwesten van het land tegen de militaire staatsgreep en voor het opheffen van de noodtoestand. Het leger greep hardhandig in. Officieel vielen er 200 doden, anderen spreken van meer dan 2.000 doden.