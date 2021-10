Verschillende vermisten na schipbreuk voor Griekse kust

“Er waren 27 mensen aan boord, volgens de opvarenden”, aldus de kustwacht in een persbericht. De kustwacht kreeg steun van een NAVO-vaartuig, twee helikopters en verschillende vaartuigen die zich in de bewuste zone van de Egeïsche Zee bevinden. De weersomstandigheden zijn moeilijk.

Volgens het VN-vluchtelingencommissariaat UNHCR staken meer dan 2.500 mensen dit jaar de Egeïsche Zee over vanuit Turkije. In 2020 waren dat er 9.700. Dat jaar kwamen volgens UNHCR meer dan 100 mensen om of raakten vermist.