Domus Medica: “De maat is vol, huisartsen zullen geen hoogrisicocontacten meer testen”

“De maat is vol, want de eerstelijnszorg is aan het imploderen”, klinkt het. “We hebben niets aan maatregelen die volgende week van kracht gaan, er moet nu iets gebeuren,” zegt voorzitter Roel Van Giel. “Zeggen dat ingrijpen nog niet nodig is omdat de ziekenhuizen nog niet overspoeld worden, kan niet meer. Want zorg is meer dan enkel de ziekenhuizen.”

Huisartsen slagen er niet meer in om mensen te testen, uitleg te geven aan mogelijk besmette personen, en zieke patiënten te onderzoeken. Niet-infectieuze zorg moeten ze bovendien noodgedwongen uitstellen. “Collateral damage. Uitstel van de zorg. Noem het zoals je wil. Het gebeurt vandaag”, klinkt het.

Bovendien worden de huisartsen, de wachtposten en de testcentra ook geconfronteerd met een sterke toename aan agressie. De wachtposten beschrijven het laatste weekeinde als het “ergste sinds de pandemie, een horrorweekeinde”. “Het personeel kraakt en vlucht naar buiten om uit te huilen”, aldus Van Giel.

Enkel zieken nog getest

De huisartsen nemen het heft daarom in eigen hadden en zullen geen hoogrisicocontacten meer testen. “We zullen enkel op basis van klinische indicaties de zieke patiënten testen”, aldus Van Giel. Daardoor kunnen huisartsen zich focussen op alle zieke patiënten.

Van Giel erkent dat dit een effect zal hebben op de pandemie. “De viruscirculatie zal waarschijnlijk versnellen. De effecten op de ziekenhuizen zullen niet uitblijven”, zegt hij. “Het laatste wat wij willen is onze collega’s van de tweede lijn in de problemen brengen. Wij vechten al anderhalf jaar zij aan zij. Maar ook zij zullen begrijpen dat wij aan deze noodrem moeten trekken om zelf te overleven.”

De politiek moet nu zijn verantwoordelijkheid nemen om de viruscirculatie naar beneden te krijgen, aldus Domus Medica. Daarvoor zijn onpopulaire maatregelen nodig.