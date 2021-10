Ultieme poging om moordenaar van juf Mieke te ontmaskeren: speurders organiseren flyeractie en discreet spreekuur

Bijna één jaar na de moord op juf Mieke in het Herentalse Noorderwijk doen politie en gerecht een ultieme poging om haar moordenaar te ontmaskeren. Speurders gaan vanaf vandaag flyeren in de hoop op nieuwe informatie. En ze organiseren komend weekend een discreet “spreekuur” in de pastorie. Wie denkt iets te weten, kan daar rechtstreeks de info kwijt aan een rechercheur van het onderzoeksteam.

Op maandag 10 november 2020 werd de 59-jarige Maria ‘Mieke’ Verlinden dood aangetroffen door haar man in hun woning in de Fabiolastraat in Noorderwijk, een deelgemeente van Herentals. De dader had buitensporig zwaar geweld gebruikt. Er werd niets gestolen: een portefeuille met geld lag onaangeroerd op de eetkamertafel. Juf Mieke overleed ten gevolge van meer dan honderd messteken.

De feiten werden die voormiddag gepleegd, waarschijnlijk tussen 9 en 10.34 uur. Het technisch labo heeft in het huis een DNA-spoor gevonden van de verdachte. Zo weten we dat het om een mannelijke verdachte gaat die zelf lichtgewond is geraakt. De verdachte droeg schoenen van het (orthopedisch) schoenenmerk Finn Comfort. De zool is van het type Finnamic en wordt gebruikt bij meerdere modellen van schoenen, waaronder ook bij sandalen. In ons land zijn er verschillende verkooppunten van dit schoenenmerk, maar de schoenen kunnen ook online gekocht worden en zijn niet zo uitzonderlijk als eerst werd gedacht. Het gaat niet om orthopedische schoenen in de strikte betekenis van het woord.

Familieleden van het slachtoffer tijdens een gedenkmoment. — © Hans Otten

“De speurders van de Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen en van PZ Neteland werken onder leiding van de onderzoeksrechter samen om een doorbraak te vinden in dit dossier”, zegt het Antwerpse parket. “Na verschillende oproepen in de media ontvingen de speurders ongeveer 100 tips. Elke tip wordt onderzocht en kan nuttig zijn. Het kan een ontbrekend puzzelstukje vormen of het kan nuttige informatie zijn om een bepaalde onderzoekpiste af te sluiten.”

Er loopt op dit moment een uitvoerig DNA-onderzoek door het forensisch labo van het UZA en het NICC. Sinds het begin van het onderzoek zijn er 435 DNA-stalen afgenomen en geanalyseerd, maar op dit moment heeft dat nog niet tot een opheldering geleid. Dat DNA-onderzoek zal worden verdergezet.

“De kans bestaat dat iemand iets weet van de moord op juf Mieke, maar dat nog niet heeft willen, kunnen of durven melden aan de speurders”, zegt het parket. “We hebben nu een flyeractie georganiseerd in Noorderwijk, waarop een gsm-nummer vermeld staat. Mensen die iets meer zouden weten, kunnen in alle discretie en rechtstreeks de speurders bellen, Whatsapp’en of een bericht sturen. Dat nummer is 0474-79.14.09.”

Heel uniek: om alle mogelijke ontmoedigende barrières weg te nemen, wordt op zaterdag 30 oktober tussen 10 en 16 uur een spreekuur gehouden. Leden van het onderzoeksteam zullen beschikbaar zijn in de pastorij, Ring 9 in Noorderwijk. Personen die informatie zouden hebben, kunnen op dat moment rechtstreeks met de speurders praten. “Er wordt voor gezorgd dat alles in vertrouwen en in alle discretie zal kunnen verlopen”, zegt het parket nog.