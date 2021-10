Ingehouden woede tijdens herdenking voor Halyna Hutchins: “Geen uitgespaarde cent is iemands leven waard!”

In Los Angeles is zondagavond een herdenking gehouden voor Halyna Hutchins, de cameraregisseur die donderdag om het leven kwam toen acteur Alec Baldwin per ongeluk met een geladen wapen op haar schoot tijdens het draaien van een nieuwe film. Steeds meer klinken uit Hollywood nu geluiden van woede en onbegrip over de omstandigheden waarin films gedraaid worden: niet alleen op de set van ‘Rust’, maar ook op andere filmsets.

Honderden collega’s van Hutchins verzamelden zondagavond nabij het kantoor van de vakbond International Alliance of Theatrical Stage Employees, die werknemers op televisie- en filmsets vertegenwoordigt. Uitgerekend enkele dagen voor het dodelijke ongeval in New Mexico overwogen zij nog om massaal en voor het eerst in lange tijd een algemene staking te houden: voor meer loon en betere werkomstandigheden, maar ook voor meer veiligheid.

“We zijn hier om te rouwen, maar ik vrees dat we ook allemaal wat frustratie kwijt moeten”, bracht vicevoorzitter Michael Miller de ingehouden woede onder woorden. “Woede dat producties er in de drang naar snelheid vaak de kantjes aflopen op het vlak van veiligheid, en zo crewleden in gevaar brengen.”

Stephen Lighthill, voorzitter van de vakvereniging van cameralui en een mentor van Hutchins, vroeg dan weer om “een debat over het nut van werkende vuurwapens op filmsets, waar er eigenlijk geen plaats is voor dodelijke wapens.” De meeste wapens die gebruikt worden in Hollywoodfilms zijn echt, maar zo aangepast dat ze losse flodders schieten.

© AP

“Ik hield haar in mijn armen terwijl ze stierf”

Op de set van ‘Rust’ werd er echter nogal losjes omgesprongen met de veiligheidsvoorschriften die moeten controleren of dat ook echt het geval is. De crew had er al eens geprotesteerd tegen de lange werkuren en het lage loon, en enkelen hadden de set om die redenen zelfs verlaten enkele uren voor het ongeluk dat Hutchins het leven kostte.

Lichttechnicus Serge Svetnoy schreef zondag al op Facebook hoe hij “schouder aan schouder” naast Hutchins stond toen het fatale schot gelost werd. “Ik hield haar in mijn armen terwijl ze stierf. Haar bloed hing aan mijn handen. Ik wil delen waarom dit gebeurd is: het is het gevolg van nalatigheid en een gebrek aan professionalisme.” De afgelopen dagen werd wel vaker met de vinger gewezen naar assistent-regisseur Dave Halls, die weinig aandacht zou hebben besteed aan veiligheid op de set.

Maar volgens Svetnoy is dit geen alleenstaand incident, maar het gevolg van een bredere tendens in de filmindustrie naar meer kostenbesparing, omdat met name streamingdiensten eisen dat films goedkoper en sneller gemaakt worden. “Het klopt dat professionals iets meer kosten en soms wat veeleisender zijn, maar dat is het waard. Geen enkele gespaarde cent is iemands LEVEN waard!”