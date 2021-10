Benelux kort termijnen voor Dublin-terugkeer in

België, Nederland en Luxemburg gaan de regels rond het terugsturen van asielzoekers die in de Benelux-landen al in een procedure zitten of al een procedure doorliepen, sneller uitvoeren. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) heeft daarover dinsdag een akkoord ondertekend met zijn collega’s uit beide buurlanden.

De versterkte samenwerking is deels een reactie op de hogere secundaire migratie binnen de Europese Unie. Dat gaat over mensen die in een EU-land komen aankloppen terwijl ze al in een andere lidstaat een procedure hebben opgestart of zelfs de vluchtelingenstatus kregen.

Voor 2018, 2019 en 2020 waren er 1.500 vragen rond Dublin-transfers met Nederland. Daarvan zijn er effectief 176 uitgevoerd. Voor diezelfde periode waren er 195 gelijkaardige vragen voor transfers met Luxemburg, waarvan er 17 werden uitgevoerd.

Om de overnames tussen de Benelux-landen verder op te krikken, hebben de drie landen nu afspraken gemaakt om de antwoordtermijnen tussen de verschillende migratiediensten fors in te korten. Zo daalt de termijn voor antwoorden op informatieverzoeken van 5 weken naar 7 dagen en gaat de termijn voor antwoorden op overnameverzoeken van 2 maand naar 14 dagen. Maar ook andere termijn gaan serieus omlaag.

Binnen Europa wordt al langer gepraat over nieuwe Dublin-regels, maar dat loopt niet van een leien dakje. Volgens de staatssecretaris werpen de Benelux-landen zich hiermee op als voorbeeld voor andere EU-lidstaten, in die zin dat landen door zelf afspraken te maken, hun EU-beleid kunnen sturen.