Honderdvijftig verdachten opgepakt in internationale politieoperatie tegen ‘dark web’

“Deze operatie, gekend onder de naam Dark Hun TOR, bestond uit een reeks afzonderlijke maar complementaire acties in Australië, Bulgarije, Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten”, aldus Europol.

Enkele miljoenen euro en bitcoin, drugs en wapens zijn in de operatie in beslag genomen. De actie volgt op de ontmanteling in januari van DarkMarket, onder leiding van de Duitse politie. Dat was een van de voornaamste handelsplaatsen op de zwarte cybermarkt. In Italië sloot de politie ook illegale marktplaatsen onder de namen “DeepSea” en “Berlusconi”. Daarop stonden meer dan 100.000 aankondigingen van illegale producten, aldus Europol.

In de Verenigde Staten zijn zowat 65 mensen opgepakt in de operatie. Daarnaast zijn ook 47 arrestaties gebeurd in Duitsland, 24 in het Verenigd Koninkrijk, vier in Italië en vier in Nederland. Verschillende opgepakte verdachten waren “doelwitten van belang” voor Europol. De ordediensten namen ook 26,7 miljoen euro in beslag, net als drugs en 45 vuurwapens.