Grapjassen op de Bosuil: opnieuw vliegt er rollator door tribunes bij Antwerp (nu wel een opblaasbare)

Liefhebbers van de betere comedy moesten deze zondag op de Bosuil zijn. Onder Antwerp-supporters gaat er een filmpje rond waarop te zien is hoe tijdens de wedstrijd tegen Club Brugge met een opblaasbare rollator wordt gegooid. Een komische verwijzing naar enkele weken geleden.

LEES OOK. Bizarre beelden: Antwerp-fans gooien met rollator na Duits doelpunt

Tijdens de Europese wedstrijd tegen Frankfurt was het niet zo grappig: na het late Duitse doelpunt vonden enkele gefrustreerde Antwerp-supporters er niets beter op dan met een rollator van medesupporters te gooien. Het koppel van wie de rollator was, kreeg bovendien te maken met geweld van de boze supporters.

Enkele weken later kreeg een rood-witte supporter het idee om het voorval te recupereren als mop en een opblaasbaar exemplaar te lanceren op de tribunes. Het voorwerp heeft meer weg van een looprekje dan een rollator, maar de humoristische verwijzing is wel duidelijk. Op het onderstaande filmpje werd de grap in ieder geval goed onthaald: