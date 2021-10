Van Quickenborne wil videoverhoor breder inzetten voor andere misdrijven en slachtoffers

Voor minderjarige slachtoffers van seksueel geweld wordt al jaren gebruikgemaakt van videoverhoor. Dat heeft verschillende voordelen: een psycholoog kan het verhoor nadien bestuderen, de rechter kan rekening houden met de emotie van de slachtoffers en de manier waarop ze hun relaas doen, en minderjarigen hoeven hun verhaal niet telkens opnieuw te doen voor andere instanties.

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne, minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden, het college van procureurs-generaal en de politie willen die techniek nu vaker inzetten, voor bepaalde meerderjarige slachtoffers en voor andere misdrijven. Een nieuwe gemeenschappelijke omzendbrief daarover werd midden deze maand al van kracht.

Meerderjarigen ook

Concreet zal het videoverhoor worden gebruikt voor meerderjarige slachtoffers of getuigen van seksueel geweld die omwille van bijvoorbeeld psychisch evenwicht, persoonlijkheid of de fysieke en psychische impact van de feiten kwetsbaar zijn. Daarnaast zal de techniek ook vaker toegepast worden voor misdrijven zoals gijzeling, pooierschap, mensenhandel, mensensmokkel, openbare zedenschennis, kindermishandeling of kinderontvoering.

Tot slot krijgen de nieuwe zorgcentra na seksueel geweld die de regering wil openen in Antwerpen, Charleroi, Leuven, Roeselare en Genk allemaal een speicfiek videoverhoorlokaal.

De federale politie beschikt momenteel over 35 videoverhoorlokalen. Daarnaast heeft een 75-tal lokale politiezones een eigen videoverhoorlokaal. Op dit moment hebben 723 agenten in heel België de nodige opleiding gevolgd om zo’n verhoor te mogen afnemen. In 2020 werden er 5.206 videoverhoren afgenomen.