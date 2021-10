Minister Somers: “Burgemeesters mogen niet op eigen houtje Covid Safe Ticket invoeren”

Burgemeesters kunnen niet op eigen houtje een Covid Safe Ticket verplichten in nieuwe sectoren, daarvoor is een nieuw decreet nodig. Dat zegt Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD), na overleg met de Vlaamse regering en juristen van zijn administratie. “Vandaag komt het overlegcomité samen, en morgen ligt het decreet ter stemming voor in het Vlaams Parlement. Daarna volgt een duidelijke communicatie naar de lokale besturen.”