Gemeenteraad blijkt besmettingshaard van corona: “Blijkbaar was een van de aanwezigen besmet”

Voormalig schepen en huidig oppositieraadslid Christophe De Waele (Open VLD) liet via Facebook weten dat hij ziek is geworden na de gemeenteraad van maandag 18 oktober. Volgens de app Coronalert had hij hoogrisicocontacten tijdens die gemeenteraad. De Waele zit nu in quarantaine met een coronabesmetting.

Navraag leert ons dat De Waele niet de enige is die ziek is geworden. Twee gemeenteraadsleden die liever anoniem blijven, bevestigen dat zij dezelfde melding hebben gekregen. “De corona-app heeft zijn werk goed gedaan”, klinkt het. “Blijkbaar was één van de aanwezigen effectief besmet met het coronavirus. Wie dat was en wanneer die besmet raakte, weet ik niet.”

Geen symptomen

Een ander gemeenteraadslid heeft wel een vermoeden waar de persoon in kwestie de coronabesmetting opliep. “De zondag voor de gemeenteraad stond er een etentje op de agenda naar aanleiding van de ridderslag van de Orde van den Eeclooschen Herbacker. Achteraf is gebleken dat verscheidene mensen die aanwezig waren op het etentje, besmet waren. Waaronder ook de persoon die aanwezig was op de gemeenteraad. Maar ik neem de persoon in kwestie niets kwalijk, want voor en tijdens de gemeenteraad vertoonde die geen symptomen.”

Volgens onze informatie zijn gemeenteraadsleden, over de partijgrenzen heen, ziek geworden. Enkelen bleken besmet. Ook een lid van het schepencollege zou besmet zijn, maar die zou (nog) geen ziekteverschijnselen hebben. “Onder meer daarom is beslist om ten minste tot 14 november digitaal te vergaderen”, klinkt het nog.

Goede voorbeeld

Gevraagd naar een reactie nuanceert burgemeester Luc Vandevelde de feiten. “Of er mensen besmet zijn geraakt tijdens of ziek geworden zijn na de gemeenteraad? Daar kan ik niets over zeggen, want ik denk dat de personen in kwestie dat niet graag zouden hebben.”

“Het klopt dat we voortaan opnieuw digitaal vergaderen, maar dat is omdat we als stadsbestuur het goede voorbeeld willen geven. In Eeklo zijn de besmettingen, ondanks de hoge vaccinatiegraad, de jongste dagen opnieuw fors toegenomen. Het is nog steeds onze bedoeling om de volgende gemeenteraad opnieuw fysiek te organiseren, maar alles zal uiteraard afhangen van wat het Overlegcomité beslist.”