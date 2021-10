Koningin Elizabeth II herneemt activiteiten na verplichte rustperiode

De 95-jarige koningin hield dinsdag een virtuele ontmoeting met twee nieuwe ambassadeurs uit Zuid-Korea en Zwitserland. De online gesprekken vonden plaats in Windsor Castle, Elizabeths woonplaats enkele kilometers ten westen van de Britse hoofdstad Londen. De koningin verscheen goedlachs op camera en droeg een gele jurk.

Het was haar eerste publieke verschijning sinds 19 oktober. Vorige week annuleerde Elisabeth last minute een bezoek aan Noord-Ierland om gezondheidsredenen. Dokters hadden haar aangeraden om te rusten. Elizabeth verbleef tijdens de nacht van woensdag op donderdag zelfs in een privéziekenhuis. Volgens Buckingham Palace was dit voor onderzoeken, maar de plotse hospitalisatie deed heel wat vragen oprijzen.

Elizabeth zal volgende week ook aanwezig zijn op de klimaattop in de Schotse stad Glasgow.