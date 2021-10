Vandenbroucke: “Coronavirus kent geen verschil tussen Frans en Nederlands, deze epidemie maakt overal slachtoffers”

Het laatste verslag van de RAG (Risk Assesment Group), dat het risico van het coronavirus voor de volksgezondheid inschat, toont aan dat er wel degelijk sprake is van een epidemiologische noodtoestand, de voorwaarde voor het activeren van de pandemiewet. Dat heeft vicepremier en minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) dinsdag gezegd in de Kamer, kort voor de start van het Overlegcomité. “Deze epidemie maakt overal slachtoffers. We tellen nu gemiddeld 121,3 ziekenhuisopnames per dag, waarvan de helft in Vlaanderen. Het virus begrijpt het verschil tussen het Frans en het Nederlands niet erg goed”, zei Vandenbroucke.

Na vicepremier Petra De Sutter (Groen) bevestigde ook Vandenbroucke de intentie van de federale regering om de pandemiewet te activeren. “We gaan een beroep doen op deze wetgeving die sterke beslissingen mogelijk maakt, met controle van het parlement. En we willen dit voor een lange periode doen: drie maanden.”

Vandenbroucke hamerde op de noodzaak van een sterke juridische basis voor de coronamaatregelen, “die in heel België van kracht zijn om veilig de winter door te kunnen komen en (het samenvallen van) een corona-epidemie én een griepepidemie te vermijden”.

Voorzichtiger worden

De Vooruit-minister wees er ook op dat het virus momenteel ook in Vlaanderen veel slachtoffers maakt, waar zo goed als alle maatregelen achterwege zijn gelaten. “We moeten veel voorzichtiger worden in ons dagelijkse leven”, aldus Vandenbroucke.

Over de intentie van de Vlaamse regering om iedereen een derde prik van het coronavaccin te geven, zei hij dat er “geen sluitend wetenschappelijk bewijs” bestaat om dat te onderbouwen. “Het is te vroeg om daar een advies over te geven. Maar als er een wetenschappelijke consensus over bestaat, zal dat er zeker komen.”

Verlinden: “Geen andere keuze”

Op het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden valt te horen dat de regering geen andere keuze heeft dan de epidemische noodsituatie af te kondigen en zodoende de pandemiewet te activeren als de adviezen van de RAG, het Coronacommissariaat en minister van Volksgezondheid Vandenbroucke in die richting wijzen. Dat is sowieso wel een proces van enkele dagen, omdat er onder meer een goedkeuring van de ministerraad en een handtekening van de koning voor nodig is. Daarna moet het koninklijk besluit dat de noodsituatie afkondigt ook nog gepubliceerd worden in het Belgisch staatsblad.