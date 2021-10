VN op klimaattop: “Inspanningen om CO2-uitstoot te verlagen zijn ontoereikend”

De inspanningen die wereldwijd worden gedaan om de CO2-uitstoot te verlagen, zijn onvoldoende en ontoereikend om de doelstellingen die in het klimaatakkoord van Parijs werden bepaald te behalen. Dat blijkt uit cijfers die de Verenigde Naties hebben vrijgegeven in de aanloop van de COP26-klimaatconferentie in Glasgow. De doelstelling was een maximale globale opwarming van 1,5 graden, maar met de huidige plannen zouden we tegen het einde van de eeuw met een stijging met 2,7 graden eindigen.