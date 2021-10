Amnesty International doet oproep naar kersvers Qatar-ambassadeur David Beckham: “Laat je informeren over schending mensenrechten en spreek erover”

Mensenrechtenorganisatie Amnesty International heeft voetballegende David Beckham (46) aangespoord om zich uit te spreken over de “verontrustende situatie” omtrent de mensenrechten in Qatar. Afgelopen weekend raakte bekend dat de voormalige ster van Manchester United en Real Madrid de komende tien jaar ambassadeur van het Qatarese voetbal zal worden.

Verschillende Engelse en Spaanse kranten berichtten afgelopen weekend dat David Beckham op tien jaar tijd liefst 175 miljoen euro zou opstrijken als ambassadeur van het Qatarese voetbal. De eerste opdracht van Beckham voor de oliestaat wordt het WK van 2022, waar hij een van de gezichten van zal zijn.

Het is algemeen geweten dat het WK in Qatar in mensonterende omstandigheden voorbereid wordt. Zo raakte begin dit jaar bekend dat er sinds de toekenning van het WK voetbal in Qatar in 2010 al meer dan 6.500 gastarbeiders om het leven kwamen.

LEES OOK.Sinds toekenning WK voetbal aan Qatar “meer dan 6.500 gastarbeiders overleden”

© AP

Wereldwijde kritiek

De oliestaat wordt er wereldwijd van beschuldigd dat de mensenrechten er op verschillende manieren geschonden worden. “Niet alleen door de erbarmelijke omstandigheden waarin gastarbeiders moeten werken, maar ook vanwege de beperkingen van vrije meningsuiting en het criminaliseren van niet-heteroseksuelen”, klinkt het bij Sacha Deshmukh van Amnesty International.

De CEO van de mensenrechtenorganisatie richtte zich tot de kersverse ambassadeur van het Qatarese voetbal, David Beckham. “We snappen dat Beckham betrokken wil zijn bij zo’n gigantisch voetbalevenement, maar we zouden hem willen aansporen om zich te laten informeren over de penibele mensenrechtensituatie in het land”, zei Deshmukh. “En hij moet bereid zijn om erover te spreken.”

© EPA

Beckham gelooft in positieve evolutie

Amnesty International kreeg daarop meteen een antwoord van Beckham’s woordvoerder bij het Engelse BBC Sport. “David komt al een lange tijd regelmatig op bezoek in Qatar en hij speelde ook voor Paris Saint-Germain, dat in Qatarese handen is. Hij heeft gezien hoeveel passie voor voetbal er in het land is en welke inspanningen het land gedaan heeft om het wereldkampioenschap te kunnen organiseren”, klinkt het bij de entourage van Beckham.

“Volgens een bron die dicht bij Beckham staat, gelooft de voormalige stervoetballer dat het eerste WK in een overwegend moslimland voor positieve veranderingen kan zorgen”, weet BBC Sport. “Sommige wetten en overtuigingen stroken niet met die van Beckham zelf, maar de Qatarezen hebben altijd beloofd dat iedereen welkom zal zijn op het WK 2022 en dat alles veilig zal verlopen. Hij gelooft oprecht dat er aan gewerkt wordt en heeft proactieve betrokkenheid gezien tussen de organisatie van het WK en de internationale LBGTQ-gemeenschap.”