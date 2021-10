Nergens anders is er zoveel viruscirculatie als bij de lagereschoolkinderen. Volgens de recentste cijfers van Sciensano heeft liefst een op de vier kinderen antistoffen, een duidelijke toename vergeleken met mei 2021. “Er werd in september al voor gewaarschuwd: we moeten voorzichtiger zijn want voor hen zijn er geen barrières”, zegt Guy Hans, medisch directeur van het UZ Antwerpen.