Dorp haalt loftrompet boven voor held Joël (33) die boef overmeestert: “Ik wilde mijn familie beschermen”

Joël Wilmsen (33) uit Boskant in Vosselaar krijgt de ene lofbetuiging na de andere voor zijn heldendaad van afgelopen weekend. De lasser in de bouw slaagde erin om een voortvluchtige inbreker voor zijn deur in een houdgreep te nemen in afwachting van de komst van de politie. “Ik zat vol adrenaline en wilde mijn familie beschermen”, zegt Joël Wilmsen.

“Ze noemen mij al ‘de held van den Boskant’ of ‘de held van Vosselaar’.” Joël Wilmsen is nog altijd onder de indruk van de reacties en steunbetuigingen die hij de voorbije dagen ontving na zijn interventie voor zijn eigen woning aan Boskant. Zaterdagavond hield de politie een klopjacht op drie personen in een auto die een controle in Zoersel waren ontvlucht. Het gevaarte raasde -een stuk al spookrijdend- met een snelheid van 200 kilometer per uur over de E34 en stopte uiteindelijk op de pechstrook in Vosselaar. De drie inzittenden vluchtten te voet weg door de bossen naar Boskant in Vosselaar. Een van de verdachten liep de tuin van Joël Wilmsen in, maar maakte daarmee de verkeerde keuze.

“Ik was omstreeks 23u televisie aan het kijken toen plots heel wat politiewagens met zwaailichten passeerden in de straat. Mijn dochters van vier en zes jaar lagen boven al te slapen en mijn vrouw was ook al ingedommeld”, legt Joël Wilmsen uit. “Meteen ben ik naar buiten gegaan om te kijken wat er juist aan de hand was. Opeens zag ik tussen ons huis en de garage in opbouw een man lopen. Hij verschuilde zich daarna achter de auto van mijn vrouw. Ik ben hem achterna gelopen en heb hem kunnen vastpakken en op de grond kunnen leggen. Ik hield zijn rug en armen naar beneden, zodat hij geen weg meer uitkon. Ik heb vroeger nog ijshockey gespeeld, wat misschien van pas kwam.”

Geen excuses nodig

De politie was nog in de buurt en kon enkele momenten later de verdachte inrekenen. Ook een tweede persoon werd nog opgepakt, maar een derde verdachte kon ontkomen. “Ik dacht echt dat die jongeman bij ons wilde inbreken. Hij had ook twee handtassen van Louis Vuitton bij. Voor hetzelfde geld trok hij een mes of een ander wapen, maar het enige waar ik aan dacht, was dat ik mijn familie wilde beschermen. Ik zat vol adrenaline op dat moment”, vertelt Joël Wilmsen. “Ik heb me meteen geëxcuseerd bij de politie omdat ik die jongen misschien pijn had gedaan. Maar de politieman ter plaatse zei me dat ik geen sorry moest zeggen en dat ik het goed had gedaan.”

Heldendaad

De tamtam in Vosselaar deed vrijwel onmiddellijk zijn werk. De heldendaad van Joël Wilmsen ging als een lopend vuurtje door het hele dorp. Ook op het werk heeft de bouwvakker zijn avontuur al meerdere keren moeten vertellen.

“Onze twee dochters kregen op school te horen dat hun papa een held is. We wilden het hen eerst niet vertellen, maar hebben hen toch uitgelegd wat er allemaal gebeurd is”, zegt de bezorgde papa. “De kinderen vertelden dat hun papa de boef heeft gepakt en de politie heeft geholpen. Ze hebben gelukkig heel goed geslapen. En de buurt is blij dat er een inbreker is ingerekend. Hier in de omgeving, vlak bij de E34, zijn de voorbije jaren al heel wat inbraken gebeurd.” (bvdl)