Vier gewonden bij mesaanval in Wenen

Volgens de eerste berichten had een 35-jarige in een snackbar een mes gegrepen en dan buiten willekeurig verschillende voorbijgangers gestoken. De Oostenrijkse verdachte is opgepakt. “Een politiek of religieus motief is onwaarschijnlijk volgens de eerste onderzoeken”, aldus de politie.

Geen enkel slachtoffer is in levensgevaar. Het gaat om twee vrouwen en twee mannen van 48 tot 64 jaar oud.