Waanzinnige taferelen in Georgisch amateurvoetbal: vierdeklasser moet meer dan 400 kilometer reizen voor één penalty

In de lagere voetbalklassen is het ook plezant, maar dat was het even niet voor de Georgische vierdeklasser FC Betlemi Keda. Op het veld van Margveti - 242 kilometer verderop - kreeg de thuisploeg in minuut 93 geen strafschop na “een discutabele fase”. Gek genoeg besloot de scheidsrechter na de wedstrijd om de penalty alsnog te laten nemen.