Ze ontsnapte aan nazi’s, 75 jaar later werd ze gedood door “Jodenhaters”: proces antisemitische moord op 85-jarige vrouw gestart

Frankrijk

Dinsdag is in Parijs het assisenproces gestart rond de moord op de 85-jarige Mireille Knoll. Als kind is de joodse op het nippertje ontsnapt aan een beruchte razzia in Parijs waarbij bijna 13.000 joden werden opgepakt en gedeporteerd. Drie jaar geleden werd ze alsnog het slachtoffer van diezelfde Jodenhaat, toen ze in haar flat in Parijs om het leven werd gebracht. Een moord die een schokgolf stuurde door Frankrijk.