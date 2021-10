OVERZICHT. Knoop doorgehakt over extra coronamaatregelen: dit heeft het Overlegcomité beslist

Het gebruik van het Covid Safe Ticket (CST) zal vanaf 1 november verplicht zijn in horeca en fitnesscentra, en dat in heel België. Dat is dinsdag beslist op het Overlegcomité. Ook het mondmasker doet opnieuw zijn intrede op publieke plaatsen. “Dat is niet steeds aangenaam, maar het is een zeer nuttig en en doeltreffend middel tegen de verspreiding van het virus”, aldus premier Alexander De Croo (Vooruit). Een overzicht van alle maatregelen.

De opflakkerende coronapandemie opnieuw de kop indrukken, dat was de bedoeling van het vervroegd samengekomen Overlegcomité dinsdagnamiddag. Omstreeks 16.30 uur ging dat op digitale wijze van start. Een persconferentie door premier Alexander De Croo (Open VLD) en minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) om meer verduidelijking te geven volgde om 18.30 uur.

CORONAPAS IN HORECA

Het Overlegcomité heeft zich gebogen over de uitbreiding van het Covid Safe Ticket (CST) in Vlaanderen. Net zoals in het Brussels Gewest (en vanaf maandag ook in Wallonië) zal het gebruik van een coronapas straks verplicht zijn in horeca en fitnesscentra vanaf 1 november. Dat betekent dat je er alleen nog binnen mag als je volledig gevaccineerd bent, recent een besmetting hebt doorgemaakt of negatief getest bent. Voor het personeel van horeca en fitnesscentra gaat de regel in vanaf vrijdag 29 oktober.

De coronapas zal ook breder ingezet worden voor evenementen. Tot nog toe was het gebruik ervan verplicht bij binnenactiviteiten vanaf 500 personen, dat wordt nu teruggeschroefd naar 200 personen. Bij buitenactiviteiten gaat het om 400 personen.

Wanneer organisatoren het Covid Safe Ticket niet wensen te gebruiken, is het dragen van een mondmasker verplicht.

(lees verder onder de foto)

Wie in Vlaanderen op café wil, zal straks een coronapas moeten voorleggen. — © BELGA

OPNIEUW MONDMASKERS

Nog geen maand geleden mochten de mondmaskers af, een verademing voor velen. Nu blijkt het een verademing van korte duur te zijn. Op het Overlegcomité werd namelijk beslist dat de mondmaskers opnieuw op moeten bij het winkelen. Dat wil zeggen: in alle supermarkten, kledingzaken, winkelcentra en dergelijke zullen personeel en klanten opnieuw een mondmasker moeten dragen.

Ook op andere plaatsen wordt de mondmaskerplicht (opnieuw) ingevoerd: zorginstellingen, publiek toegankelijke ruimtes van bedrijven, overheidsgebouwen en gerechtsgebouwen, inrichtingen voor culturele, feestelijke, sportieve of recreatieve activiteiten. Dat laatste betekent dat men opnieuw mondmaskers moet dragen in cinema’s, musea en pretparken. Hetzelfde geldt voor bibliotheken en bij erediensten.

De mondmaskerplicht vervalt waar het CST gebruikt wordt.

TELEWERK AANBEVOLEN

Sinds 1 september was het in Vlaanderen niet langer aanbevolen om thuis te werken, net als in Wallonië. In Brussel was dat wel nog het geval. Het Overlegcomité heeft nu beslist dat het opnieuw sterk wordt aanbevolen om de laptop thuis open te slaan.“Thuiswerk zorgt ervoor dat er minder contacten zijn op de werkplek en dat is een goede zaak”, aldus premier De Croo. “Tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de bedrijfsactiviteiten of van de dienstverlening.” Een verplichting is het dus niet. De maatregel moet er ook voor zorgen dat het aantal mensen op het openbaar vervoer vermindert.