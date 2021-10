Real Madrid-coach Ancelotti scherp voor Eden Hazard: “Verkies momenteel andere spelers boven hem”

Op de persconferentie van Real Madrid heeft coach Carlo Ancelotti zich uitgelaten over de situatie van Eden Hazard (30). De Italiaanse coach nam geen blad voor de mond: “Zijn probleem is niet zijn vorm”, klonk het.

Eden Hazard belandt meer en meer in het sukkelstraatje bij Real Madrid. Niet alleen door blessures, maar ook door fysieke overbelasting en mindere prestaties. Momenteel is Hazard wel gewoon fit, maar wordt hij gepasseerd door zijn coach. Afgelopen weekend tijdens de Clásico op het veld van Barcelona moest onze landgenoot nog 90 minuten vanop de bank toekijken.

© ISOPIX

Tijdens die belangrijke wedstrijd was het de vervanger van Hazard, de Braziliaan Vinícius Júnior, die andermaal indruk maakte. Op de persconferentie van dinsdag in aanloop naar de wedstrijd tegen Osasuna bevestigde coach Carlo Ancelotti dat hij bewust voor andere spelers kiest. “Zijn probleem is niet zijn vorm, maar wel dat de trainer andere spelers verkiest op dit moment. Hazard moet blijven werken.”

Op die manier zette Ancelotti onze landgenoot openlijk op scherp, maar iets later sprak de coach toch nog zijn vertrouwen uit. “Hij speelde niet evenveel als andere sterkhouders Modric, Kroos of Benzema”, ging Ancelotti verder. “Maar ik ben er zeker van dat we dit seizoen nog de beste versie van Hazard zullen zien en dat hij meer zal spelen dan hij nu doet.”

