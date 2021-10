Speciale eenheden overmeesteren twintiger die moeder bedreigt met mes, buurt hermetisch afgesloten

In de Rembrandtlaan in Torhout zijn de speciale eenheden dinsdagmiddag binnengevallen in een woning. De zoon des huizes had er zijn moeder bedreigd met een mes, waarna zijn familie de politie verwittigde. De twintiger werd uiteindelijk overmeesterd door de speciale eenheden.

De oproep kwam dinsdagmiddag omstreeks 13.30 uur binnen bij de politie. Het was de familie van een twintiger die hen had verwittigd. Hij had zijn moeder bedreigd met een mes en zijn familie zag geen andere optie dan de hulpdiensten te verwittigen. “Toen onze collega’s toekwamen, bedreigde hij ook hen met een mes”, zegt Annemie Wittesaele, woordvoerster van lokale politiezone Kouter.

Speciale eenheden

Daarop besliste de politie om versterking in te schakelen. De speciale eenheden werden opgetrommeld en kwamen ter plaatse. De hele buurt werd hermetisch afgesloten. Niemand mocht de wijk binnen of buiten. Ze probeerden aanvankelijk nog om op de twintiger in te praten, maar hij had daar weinig oren naar. Het gaat om een jongeman die bij de politie bekend is en die met psychische problemen kampt. Ook zijn behandelende arts kwam ter plaatse om hem op andere gedachten te brengen.

Uiteindelijk beslisten de speciale eenheden om massaal binnen te vallen. De jongeman kon overmeesterd en opgepakt worden, en werd nadien met een ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Het is niet duidelijk of er andere gewonden zijn gevallen.