John van den Brom over ontslag van assistent Dennis Haar: “Dit is niet prettig, hij is een vriend geworden”

Van den Brom opende op eigen initiatief de persconferentie met een mededeling over het ontslag van zijn assistent. Omdat hij er liever geen vragen over beantwoordde, het vertrek van Dennis Haar was duidelijk hard aangekomen bij de Genkse coach.

“Ik ken Dennis al heel lang, vroeg hem mee naar Genk nadat we goed samenwerkten bij AZ en Utrecht. Als je zo lang elke dag samenwerkt, word je meer dan collega’s. Je weet wat je aan mekaar hebt, dan komt de term vriendschap om de hoek kijken. We hebben enorm veel wederzijds respect, dat maakt deze situatie moeilijk. Ten eerste voor hem maar ook voor mij. Maar de club zit in een situatie dat er iets moet gebeuren. Als men denkt dat we op deze manier het tij kunnen doen keren, dan kan ik alleen maar deze beslissing respecteren. Want we willen allemaal hetzelfde en dat is dat het sportief weer goed gaat met KRC Genk.”

Kansen genoeg

Het waren dus niet de meest prettige dagen voor Van den Brom. “We hebben zondag allemaal een zware tik gehad, ook ikzelf zat diep. Het is de opeenstapeling van nederlagen, die weegt. Anderzijds blijf ik als coach analyseren. Dan zie je de dingen, die fout lopen maar ook wat we nog steeds goed doen. We blijven elke wedstrijd genoeg kansen creëren, dat moet een houvast zijn. Maar je mag er niet van uitgaan dat die ballen vanzelf weer zullen binnenvliegen, daar moet je keihard op werken op training.”

© BELGA

Beter omschakelen

Wat vooral aan bod zal komen op het oefenveld, is het gebrek aan balans in het elftal. Dat vormt zo mogelijk nog een groter probleem. Genk geeft al weken te veel kansen weg en slikt te veel tegengoals.

“Daar moeten we verder kijken dan alleen onze doelman en defensie. We vallen aan met z’n allen maar moeten ook met z’n allen verdedigen. De spitsen moeten het de middenvelders makkelijker maken, zodat die het de verdedigers makkelijker kunnen maken. Misschien missen bepaalde spelers de frisheid om en spurtje te trekken en onmiddellijk druk te zetten. Ik kan dat begrijpen maar niet accepteren. Wij moeten veel beter omschakelen, het duel aangaan, eventueel een overtreding maken. Als niets van dat alles gebeurt, dan slik je zoals zondag zelfs een doelpunt uit je eigen hoekschop.”

Frisse spelers

Van den Brom onderschat de trip naar de West-Vlaamse eerstenationaler niet. “Elke bekermatch is link, voor Winkel Sport is dit de match van het jaar. Je mag geen enkele tegenstrever onderschatten, al zeker niet in de situatie waarin wij nu verkeren. Wij hunkeren naar een overwinning en willen vooral verder.”

“In elk geval zal ik ons basiselftal ingrijpend wijzigen, we hebben frisse spelers nodig. Een beetje zoals in de derby op Sint-Truiden, ook al op kunstgras. Bovendien zitten we in een periode, waarin je als coach anderen een kans moèt geven. De resultaten blijven uit, het is nu aan andere spelers om hun kans te grijpen ten opzichte van zichzelf, de ploeg en mij.”