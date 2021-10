Inwoners Paaseiland willen toeristen nog niet terug, uit angst voor coronavirus

67 procent van de inwoners van Paaseiland die naar de stembus trokken voor een referendum, heeft tegen de komst van toeristen gestemd. Nochtans is toerisme een van de hoofdbronnen van inkomsten, maar de inwoners willen het coronavirus buiten houden. Op het eiland wonen 10.000 mensen, en voorlopig werden er nog maar acht besmettingen geteld. Het laatste coronageval dateert al van september 2020.

Op het Paaseiland, waar al 73 procent van de inwoners gevaccineerd, is viel nog geen enkele coronadode. Dat hoeft niet te verwonderen. Het eiland ligt op 3.700 kilometer van de kust van Chili en is een van de meest afgelegen bewoonde gebieden ter wereld.

Het resultaat van het referendum is niet bindend. Het ministerie van Volksgezondheid zal nu beslissen of ze de stem van de bevolking volgt. Dat zou niet verwonderen wan het Paaseiland is helemaal niet voorbereid op een coronagolf. Er is geen ziekenhuis met een dienst intensieve zorg en er is maar één ambulance.

