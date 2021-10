Parket wil Standard Luik voor rechter voor geknoei met transfersom van twee miljoen

Het parket van Limburg is van mening dat voetbalclub Standard Luik en zijn voorzitter Bruno Venanzi drie jaar geleden geknoeid hebben met de transfer van de 27-jarige voetballer Edmilson jr. naar het Qatarese Al-Duhail SC. De raadkamer in Hasselt buigt zich vrijdag over de zaak.

Junior Edmilson Paul da Silva, alias Edmilson jr., is een Belgische voetballer van Braziliaanse afkomst. Hij verruilde Sint-Truiden in januari 2016 voor Standard Luik. Voor de transfer legde de Luikse club 2 miljoen euro op tafel. Twee jaar later zou Standard de voetballer voor hetzelfde bedrag aan het Qatarese Al-Duhail SC hebben verkocht. Dat beweert de club alvast, maar uit onderzoek zou zijn gebleken dat Standard voor de transfer 3 miljoen euro meer zou hebben opgestreken, dus een slordige 5 miljoen euro.

Nadat STVV op de hoogte was geraakt van de maskering van de transfersom, diende de club klacht met burgerlijke partijstelling in tegen Standard. STVV meent namelijk recht te hebben op 40 procent van de transfersom, zoals contractueel zou zijn overeengekomen, een bedrag van om en bij de 800.000 euro. Het parket is alvast van oordeel dat Standard vals speelde en vraagt de doorverwijzing van de Luikse club en zijn voorzitter Bruno Venanzi wegens valsheid in geschrifte. Luk Delbrouck, raadsman van STVV: “Het is een vrij uniek gegeven dat de doorverwijzing van een voetbalclub wordt gevorderd naar de correctionele rechtbank, net zoals het uniek is dat een Belgische voetbalclub een collega-club op een dergelijke wijze probeert op te lichten.”