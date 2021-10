Wetenschappers staan versteld: voor maki’s is zingen een makkie

Dat de maki’s lawaaimakers zijn, is geweten. De halfapen uit Madagaskar hebben hun wetenschappelijke naam, ‘de lemuren’, dan ook te danken aan de Romeinse ‘lemures’: de geesten van de doden die ’s nachts al gillend ronddwalen.

Maar tot nu werd altijd aangenomen dat de lange, schelle klanken van de maki’s lukraak zijn, en dat er geen ritme in zit zoals bij de mens en sommige vogels. Maar die aanname haalden onderzoekers van het Max Planck Instituut en de universiteit van Turijn onderuit in een nieuwe studie, gepubliceerd in het vakblad Current Biology.

Twaalf jaar lang reisden de onderzoekers naar het regenwoud van Madagaskar, om er de klanken van 39 verschillende indri’s op te nemen, ’s werelds grootste makisoort. En jawel, in de klanken van de apen ontdekten de wetenschappers twee verschillende ritmische categorieën. Bij het ene ritme hadden de klanken exact dezelfde duur, zoals bij een metronoom. Bij het andere ritme waren de noten exact twee keer zo lang als die ervoor of erna. Voor de maki is zingen een makkie.(tr)