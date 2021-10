Brengt het notitieboekje van Brian Laundrie opheldering over de dood van Gabby Petito?

De politie heeft er goede hoop op dat het notitieboekje dat gevonden is in de buurt van het lichaam van Brian Laundrie eindelijk opheldering zal brengen over de dood van de Amerikaanse influencer Gabby Petito. Tot op vandaag is het nog één groot vraagteken wat er met haar gebeurd is.

Het verhaal van Gabby Petito, een 22-jarige Amerikaanse influencer en vlogster, en haar verloofde Brian Laundrie (23) blijft voor speurders een mysterie. Ze vertrokken in juli op roadtrip naar de VS maar Laundrie kwam alleen terug op 1 september. Sindsdien werd haar lichaam teruggevonden - ze was vermoord - en verdween Laundrie. Ook zijn lichaam werd intussen levenloos gevonden.

Zelf kunnen ze dus geen opheldering meer geven over wat er gebeurd is. Maar dat betekent niet dat de politie de hoop opgeeft. Dichtbij de plaats waar het lichaam van Laundrie gevonden werd, in Myakkahatchee Creek Environmental Park, werden immers een rugzak, een plastic zakje om dingen droog te houden en een notitieboekje aangetroffen.

De vraag is nu of dat notitieboekje informatie bevat over wat er met Petito gebeurd is. Voor dat bekeken kan worden, moet een probleem opgelost worden: het notitieboekje was nat toen het gevonden werd. Maar volgens de FBI is het “te redden”, zo meldt een bron bij de politie bij Fox news. En dus kan de inhoud mogelijk nog van enige waarde zijn, al is niet duidelijk wat er in zal staan. Mogelijk gaat het om tekeningen, maar het zou net zo goed een dagboek kunnen zijn, klinkt het.