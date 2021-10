Ondanks kritiek toch gesprek tussen Wilmès en Rwandese regering

Minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès (MR) zal woensdagochtend in de Rwandese hoofdstad Kigali wel degelijk een onderhoud hebben met haar Rwandese ambtgenoot Vincent Biruta. Er zit al een tijdje serieuze spanning op de lijn tussen België en Rwanda nadat Wilmès de veroordeling van de Rwandese Belg Paul Rusesabagina tot 25 jaar cel oneerlijk had genoemd. Dat er nu toch een gesprek – “over dit punt, maar ook over vele andere punten” – komt, noemde Wilmès bij aankomst in Kigali “goed voor de samenwerking” tussen beide landen.

Rusesabagina verwierf internationale bekendheid nadat hij tijdens de Rwandese genocide 1.000 Tutsi’s redde, wat werd verfilmd in Hotel Rwanda. De Rwandese autoriteiten trekken zich overigens weinig aan van de felle internationale kritiek op de veroordeling van Rusesabagina. Het Rwandese parket kondigde enkele dagen geleden aan in beroep te gaan tegen de veroordeling omdat die beneden de vordering lag. Er was immers levenslang geëist. (wer)