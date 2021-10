“Ik moet tegenwoordig al gaatjes in mijn riem bijknijpen.” Ja, het gaat goed met Luc Nilis (54), tien kilo lichter, sinds zijn doortocht bij Anderlecht ook een illusie armer én na een kuur in Zuid-Afrika nog steeds verlost van zijn demonen. Vanavond staat de ex-Rode Duivel voor de dug-out in de Gentse Ghelamco Arena, als hoofdtrainer van Belisia Bilzen, de nummer vijf uit tweede afdeling B.