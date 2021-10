Premier van Soedan is weer thuis na staatsgreep

De Soedanese premier Abdallah Hamdok, die door het leger werd afgezet, is dinsdagavond weer thuis. Dat heeft een verantwoordelijke van het leger gemeld. Hij werd door het leger vastgehouden sinds de staatsgreep van maandag.

“Premier Abdallah Hamdok werd naar zijn huis gebracht” in Khartoem en “er werden veiligheidsmaatregelen genomen in de zone rond zijn woning”, aldus de verantwoordelijke die anoniem wenst te blijven. Hij wilde geen antwoord geven op de vraag of Hamdok onder huisarrest werd geplaatst.

De Soedanese legergeneraal Abdel Fattah al-Burhan verklaarde eerder op de dag dat Hamdok “in goede gezondheid” was en zich bij Fattah al-Burhan thuis bevond.

Volgens getuigen heeft het leger dinsdagavond traangas ingezet tegen manifestanten die straten blokkeerden in de hoofdstad uit protest tegen de staatsgreep. Het is al de tweede dag op rij dat er protesten zijn in de hoofdstad.