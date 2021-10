En plots draait het mondmaskerwinkeltje opnieuw: “Dubbel gevoel”

Het afschaffen van de mondmaskerplicht op 1 oktober was even een flinke domper voor Jaimy Catteeuw (35) die in Oostende een mondmaskerwinkeltje uitbaat. Maar zie, plots gaan de zaken weer goed nu het mondmasker opnieuw verplicht wordt op verschillende plaatsen. “Begin deze maand viel de verkoop volledig op zijn gat”,vertelt Jaimy. “Mondmaskers moesten niet meer, dus kochten mensen ze ook nog amper. Maar de mondmaskerverkoop volledig stopzetten, nee, daar dachten we niet aan. Omdat we een vermoeden hadden dat ze op een dag weleens opnieuw zouden nodig zijn. En zie, we krijgen gelijk, al enkele dagen is het hier merkelijk drukker.”

Of ze blij is dat het mondmasker terug is? “Het is een dubbel gevoel. Liefst van al zou ook ik willen dat corona volledig achter de rug is, maar voor de stock is het wel goed. Net voor de afschaffing van de mondmaskerplicht kochten we er namelijk nog 100.000. We gaan nu proberen alles te verkopen.”(csn)

© Foto Kurt