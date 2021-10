Georges-Louis Bouchez (MR) heeft grote dromen met Francs Borains: “De Wever kon niet komen. In de volgende ronde dan maar”

Hij heeft een scherpe tackle in huis. Dat verkreeg MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez (35) al in de politiek. Recent bekwam hij nog dat er niet al te veel beknibbeld werd op de fiscale voordelen van voetbalclubs, maar nu hoopt de Waalse toppoliticus dat Francs Borains, de amateurclub waar hij voorzitter is, in de beker Beerschot de das omdoet. “En in 2025 willen we in 1A spelen.”