Volgens zijn dochter Joke heeft Guido De Pauw nog problemen met slikken.”Maar zijn toestand is stabiel.” — © IF

Meerbeke

Guido De Pauw, de Manchester City-fan uit Meerbeke (Ninove) die vorige week dinsdag in elkaar is geslagen door een fan van Club Brugge, is aan de beterhand. “Toen mijn vader vorige week binnenkwam in het ziekenhuis gaven ze hem maar tien procent kans op overleven”, vertelt zijn dochter Joke. “Gelukkig is zijn toestand nu stabiel.”