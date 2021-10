Britney haalt nog eens uit naar haar familie

Britney Spears haalt op Instagram nog eens uit naar haar familie. “Ik vind het niet erg om alleen te zijn”, schrijft ze in een post. “En eigenlijk ben ik het beu om deze begripvolle Moeder Teresa te zijn. Als je onbeleefd bent tegen mij dan ben ik er klaar mee? Deze boodschap is voor mijn familie, omdat jullie me meer pijn hebben gedaan dan jullie ooit zullen weten.”

Spears stond sinds 2008 onder wettelijk toezicht van haar vader, Jamie Spears (69). Na dertien jaar is hij nu uit zijn functie gezet als bewindvoerder en volgende maand bepaalt een rechter of iemand anders de functie overneemt of dat het toezicht vervalt. Daar verwijst Britney in haar post ook nog naar: “Ik weet dat de onder curatele stelling bijna voorbij is, maar ik wil nog steeds gerechtigheid. Ik ben maar 1 meter 80 en ik heb mijn hele leven de grotere persoon gespeeld. Weet je hoe moeilijk dat is?”