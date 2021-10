Standard bekert verder dankzij rake strafschop Klauss tegen Moeskroen

LEES OOK. Oostende schrikt even, maar haalt nog stevig uit tegen amateurs van Onhaye: 8-1

Elsner wijzigde zijn ploeg op zes plaatsen ten opzichte van het teleurstellende 1-1-gelijkspel op Cercle Brugge van voorbije zaterdag. Muleka en Raskin waren geschorst, Siquet, Al-Dakhil, Bodart en Nkounkou werden gepasseerd en/of gespaard. Daartegenover stond dat Henkinet, Fai, Sissako, Gavory, Pavlovic en Dønnum een (nieuwe) kans kregen. En dat tegen een Moeskroen in volle crisis. De ploeg staat laatste in 1B en stelde tegen Standard een halve B-ploeg op.

De Luikenaars werden meteen in het zadel geholpen door de geplaagde thuisploeg. Na vijf minuten ging de bal op de stip na een knullige overtreding op Sissako. Klauss schoot de elfmeter nonchalant, maar wel binnen: 0-1.

De treffer zou bevrijdend moeten werken, maar Standard bleef toch vooral een ploeg op de dool. Het had wel het balbezit, doelgevaar leverde het amper op. Het moest van Tapsoba komen. De snelle Burkinees was bij vlagen een plaag voor de thuisdefensie, al miste hij vaak nog het overzicht. Zijn schotje vijf minuten voor rust strandde op Gillekens, evenals dat van Bastien even later.

Verder kreeg Le Canonnier weinig goed voetbal en vooral veel glijpartijen te zien. Op het uur was het even opschrikken, toen invaller Lepoint op hoekschop rakelings naast het doel van Henkinet kopte. Aan de overzijde probeerde de bedrijvige Klauss het met een halve omhaal, zij het slecht gemikt.

Elsner bracht gaandeweg de tweede helft Cimirot, Carcela en Bokadi, die na een halfjaar zijn rentree vierde, binnen de lijnen. Cimirot dreigde na een zeldzaam goede actie van Dønnum, Gillekens reageerde attent.

Zolang die tweede Luikse goal uitbleef, bleef het erin zitten voor Moeskroen. Het werd een paar keer warm voor Henkinet, toch kwam die ultieme kans er niet meer voor de ploeg van José Jeunechamps.

Zo kwalificeerde Standard zich zonder glans voor de achtste finale van de Croky Cup, maar dit was niet de match van de ommekeer voor de Luikse club. Daarvoor was het niet overtuigend genoeg en te traag. Maar de Rouches hebben weer eens van de zoete smaak van de overwinning kunnen proeven. Het is een begin en iets waar Elsner zich aan zal optrekken met het oog op de beladen competitiematch tegen zijn ex-club Kortrijk van komende zaterdag.

MOESKROEN: Gillekens – Myny, Angiulli, Taravel (46’ Lepoint), Bocat – Vroman (76’ Atteri), Diandy (37’ Dekuyper), Simba (71’ Duplus), Mohamed, Giunta (46’ Bourdouxhe) – Chevalier

STANDARD: Henkinet – Fai, Sissako, Dussenne, Gavory – Bastien (80’ Bokadi), Pavlovic – Dønnum (80’ Balikwisha), Rafia (57’ Cimirot), Tapsoba (69’ Carcela) – Klauss

DOELPUNTEN: 6’ Klauss 0-1 (strafschop)

GELEKAARTEN: 49’ Angiulli, 78’ Dønnum

