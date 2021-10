Nog geen maand nadat we het mondmasker adieu mochten zeggen, is het al terug omwille van een vierde golf. Dat werd beslist tijdens het overlegcomité. Om welke maatregelen gaat het allemaal? Vanaf wanneer zijn die van kracht? Waar moet je dat mondmasker nu precies dragen of je vaccinatiebewijs bovenhalen? En waarom zijn er enkel in Vlaanderen nieuwe maatregelen?