Hele drugsbende ontmanteld in Brussel: “Ze deden gruwelijke executies, zoals we die van bij IS kenden”

Met één grootscheepse politieactie is gisteren een heel drugsnetwerk in Brussel ontmanteld. 64 mensen zijn opgepakt, vooral Albanezen maar ook Colombianen. Het internationale netwerk zou ook moorden op zijn geweten hebben, zo blijkt uit het onderzoek. “Het gaat om gruwelijke executies, zoals we die bij IS kenden, zo blijkt uit video’s op hun ontcijferde cryptofoons.” Minstens één moord zou in ons land gepleegd zijn. Een van de meest opmerkelijke arrestanten is “peetvader” Abdelwahab G., van Algerijnse afkomst.