Oostende roept inwoners op om nieuwe maatregelen al meteen op te volgen

In Oostende roepen ze op om al vanaf woensdag opnieuw een mondmasker te dragen in de publieke ruimtes — © MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

De stad Oostende roept haar inwoners op om de nieuwe coronamaatregelen zo snel mogelijk toe te passen. Omdat de coronacijfers ook in de kuststad sterk stijgen, vraagt de lokale veiligheidscel om al vanaf woensdag een mondmasker te dragen in publieke ruimtes. Het overlegcomité beslistte dat het opnieuw moet vanaf vrijdag 29 oktober. Vanaf 1 november moeten horecazaken en fitnesscentra ook het Covid Safe Ticket controleren van de klanten. Die krijgen in Oostende wel nog de tijd om zich daarop voor te bereiden en krijgen nog extra inlichtingen van het Economisch Huis Oostende. In beide Oostendse ziekenhuizen stijgt het aantal coronapatiënten. Intussen liggen in totaal 16 patiënten op de corona-afdelingen, van wie vier op de afdeling intensieve zorgen. (blg)