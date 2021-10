Invaller Thorgan Hazard loodst Dortmund naar volgende bekerronde met twee doelpunten

In de Duitse beker won Dortmund moeizaam tegen derdeklasser Ingolstadt. Bij de titelhouder stonden twee Belgen aan de aftrap: Thomas Meunier en Axel Witsel. Thorgan Hazard begon op de bank en viel in met twee doelpunten: 2-0.

Thomas Meunier was de eerste Belg die opviel door al na vijf minuten een gele kaart te slikken. Hij zag ook vlak na rust een schot op de lat belanden. Ook Jude Bellingham raakte na een halfuur een keer de lat.

In minuut 71 bracht coach Rose dan toch Thorgan Hazard. Na één minuut op het veld scoorde Hazard meteen het openingsdoelpunt. In minuut 81 lukte Hazard zijn geweldige invalbeurt op met een tweede doelpunt. Dortmund bereikte zo de achtste finales.

Hertha komt met de schrik vrij tegen vierdeklasser

Hertha Berlijn is in Duitse beker op bezoek bij vierdeklasser Preussen Munster met de schrik vrijgekomen. Hertha won met 1-3 nadat Münster hen lang op een gelijkspel leek te houden. Bij Hertha speelde Dedryck Boyata 90 minuten.

Hertha kwam na drie minuten al op voorsprong via Stefan Jovetic. Op slag van rust zorgden de jongens van Münster voor een verrassing. Thorben Deters (41.) maakte er 1-1 van. In de toegevoegde tijd van de eerste helft werd Münster-speler Nicolai Remberg nog met zijn tweede geel naar de kant gestuurd. Pas in minuut 79 kon Ishak Belfodil de bevrijdende 1-2 maken voor Hertha. In het slot maakte Marco Richter (83.) de overbodige 1-3.

Mainz wipt Bielefeld uit de beker na verlengingen

In de Duitse beker kon eersteklasser Mainz winnen op eigen veld tegen andere eersteklasser Arminia Bielefeld. Bij Bielefeld startte Nathan de Medina op de bank.

Al na twee minuten zorgde Masaya Okugawa voor de 0-1 en zette zo Bielefeld op rozen. Pas in de tweede helft kon Jonathan Burkhardt (53.) gelijkmaken voor Mainz. Karim Onisiwo (59.) zorgde enkele minuten later voor de volledige ommekeer: 2-1.

Totale chaos dan wanneer in minuut 89 Fabian Klos alsnog de bordjes gelijk hing en verlengingen afdwong. Na twaalf minuten in de verlengingen werd De Medina op het veld gebracht.

In de verlengingen was het wachten tot minuut 114 vooraleer de beslissing viel. Invaller Marcus Ingvartsen scoorde en kon zo penalty’s op het nippertje vermijden.